Петербург стал самым популярным городом у москвичей для покупки жилья

Доля москвичей на рынке жилья северной столицы составила около 10% от всех сделок

Санкт-Петербург занял первое место в списке направлений, где жители Москвы чаще всего покупают недвижимость. За первые шесть месяцев 2026 года от них поступило 59,9 тыс. заявлений на покупку жилья в других российских регионах, сообщила "Газета.Ru".

По данным издания, на Северную столицу приходится около 10% всех таких сделок. В сегменте элитной недвижимости жители Москвы покупают примерно каждую пятую квартиру. При этом доля сделок с недвижимостью в Петербурге и Ленинградской области упала с 13% в 2021 году до 11% в первом полугодии 2026-го.

Второе место у Краснодарского края. Москвичи заключили около 60% сделок в сегменте элитных апартаментов на Кубани. Средняя цена квадратного метра в новостройках в августе составляла 295,2 тысячи рублей.

В число популярных направлений также оказался Архыз. Спрос на курорты Северного Кавказа особенно вырос зимой вырос на 10–15%. Жители Москвы и Подмосковья обеспечили в Кисловодске 40% сделок.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге рядом с жилыми кварталами появятся новые многоэтажные паркинги.

Фото: Piter.tv (архив)