Москвичи и петербуржцы разлюбили водку

Самую низкую долю водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. В столице показатель составил 24,8%, в Северной столице — 25,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В Москве было продано 352,3 тысячи декалитров водки, в Петербурге — 194,6 тысячи. Третье место в антирейтинге заняла Московская область, где доля водки достигла 32% при объёме 431,1 тысячи декалитров.

В пятёрку регионов с наименьшей долей водки также вошли Краснодарский край (32,4%) и Мурманская область (32,45%). В топ-10 также попали Севастополь (32,5%), Ростовская (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская (34,2%), Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области.

Доля водки рассчитана в соотношении с общим объёмом продаж алкогольной продукции в регионе без учёта пива, сидра, пуаре и медовухи. Эксперты отмечают, что низкие показатели в крупнейших городах могут быть связаны с более разнообразной культурой потребления и доступностью других категорий напитков.

