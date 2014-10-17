В Петербурге региональный маткапитал теперь можно тратить на медуслуги для детей и допобразование для родителей

Губернатор подписал соответствующее постановление.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 28.02.2012 № 172", который касается регионального материнского капитала. Подробности рассказали в Смольном.

Теперь региональный материнский (семейный) капитал можно тратить на уплату страховых взносов на ДМС ребенка и (или) получение им платных медицинских услуг. Оказывать их могут только медицинские организации, расположенные на территории РФ и имеющие право на осуществление медицинской деятельности.

Также средства можно тратить на получение профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для родителей.

Ранее в Петербурге программу регионального маткапитала продлили до конца 2030 года.

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