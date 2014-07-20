В Петербурге программу регионального маткапитала продлили до конца 2030 года

Изменения позволяют с 01 июля 2024 получить материнский капитал как при рождении (усыновлении) третьего, так и каждого последующего ребенка.

Губернатор Петербурга подписал закон "О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт‑Петербурге". Изменения позволяют с 01 июля 2024 получить материнский капитал как при рождении (усыновлении) третьего, так и каждого последующего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Период действия программы регионального материнского капитала в городе продлен до 31 декабря 2030 года. Его размер составляет 203 837,52 рублей. В "прошлой версии" закона выплата полагалась только за третьего ребенка. Теперь ее можно получать также за четвертого и всех последующих детей, независимо от того, были они рождены или усыновлены.



На сегодняшний день 39 192 семьи воспользовались данным сертификатом. Наиболее востребованные направления – улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка, получение детьми образования, покупка автомобиля.

Ранее в Петербурге маткапитал разрешили тратить на стоматологию.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)