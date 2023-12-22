В Петербурге маткапитал разрешили тратить на стоматологию

Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий тратить средства регионального маткапитала на лечение зубов и глаз. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
Нововведение поможет не только заметно улучшить качество жизни, но и повысит уровень соцзащиты семей.
Александр Бельский, председатель ЗакСа
Размер маткапитала в городе на Неве составляет 203 тыс. рублей. Получить выплаты могут семьи, в которых воспитываются трое и больше детей.
Кроме того, сертификат регионального материнского капитала можно на строительство и ремонт жилья, покупку автомобиля, ДМС для ребенка, образование родителей и высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка.
Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей.
Фото: Pxhere
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