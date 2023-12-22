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В Петербурге маткапитал разрешили тратить на стоматологию
Сегодня, 11:45
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В Петербурге маткапитал разрешили тратить на стоматологию

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Получить выплаты могут семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. 

Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий тратить средства регионального маткапитала на лечение зубов и глаз. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. 

Нововведение поможет не только заметно улучшить качество жизни, но и повысит уровень соцзащиты семей.

Александр Бельский, председатель ЗакСа

Размер маткапитала в городе на Неве составляет 203 тыс. рублей. Получить выплаты могут семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. 

Кроме того, сертификат регионального материнского капитала можно на строительство и ремонт жилья, покупку автомобиля, ДМС для ребенка, образование родителей и высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей.

Фото: Pxhere

Теги: закс, маткапитал, стоматология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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