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В Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей

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Средствами маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году 26 921 семья оплатила образование детей с помощью средств материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Средствами маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Основное условие: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Также данными средствами можно оплатить репетиторов или няню, работающую в качестве ИП.

Средства можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был младше 25 лет, а учебное заведение находилось на территории РФ и имело лицензию.

Ранее петербургский маткапитал разрешат тратить на офтальмологию и стоматологию.

Фото: pxhere

Теги: дети, маткапитал, обучение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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