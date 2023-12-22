В Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей

Средствами маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году 26 921 семья оплатила образование детей с помощью средств материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Средствами маткапитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Основное условие: у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Также данными средствами можно оплатить репетиторов или няню, работающую в качестве ИП.

Средства можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был младше 25 лет, а учебное заведение находилось на территории РФ и имело лицензию.

Ранее петербургский маткапитал разрешат тратить на офтальмологию и стоматологию.

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