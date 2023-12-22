Петербургский маткапитал разрешат тратить на офтальмологию и стоматологию

Законопроект 21 февраля депутаты городского парламента приняли в первом чтении.

В Петербурге расширят возможности использования средств регионального маткапитала. Их можно будет тратить на стоматолога и офтальмолога. Законопроект 21 февраля депутаты городского парламента приняли в первом чтении.

На данный момент средства регионального материнского капитала можно тратить на улучшение жилищных условий (в том числе на уплату процентов по ипотеке), строительство и ремонт дома, приобретение земли под строительство дома, получение ребёнком образовательных услуг и высокотехнологичной медицинской помощи, оплату ДМС, а также приобретение автомобиля российского производства.

Региональный маткапитал в Санкт-Петербурге выплачивается при рождении или усыновлении третьего ребёнка. На 1 января 2024 года он составлял 203,8 тысячи рублей.

Федеральный материнский капитал в России с 1 февраля проиндексировали до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей – на второго (при условии, что не получали маткапитал на первого ребёнка).

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