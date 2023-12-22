С 1 февраля 2024 года маткапитал на первого ребёнка составит 630 тысяч рублей

За второго ребёнка выплата составит 833 тысячи рублей, если капитал не оформлялся на первого ребёнка.

Материнский капитал в России с 1 февраля проиндексируют до 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей – на второго (при условии, что не получали маткапитал на первого ребёнка). Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей.

С 2007 года маткапитал могли получить семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого капитал не оформлялся. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.

Ранее Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала. Политик обратил внимание россиян на то, что семейный капитал изначально задумывался правительством как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности.

Фото: pxhere