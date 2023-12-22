Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала

Глава РФ напомнил о соблюдении интересов детей.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал жителям чукотского города Анадырь предложение по расширению использования материнского капитала. Соответствующее заявление глава государства в рамках пресс-конференции. Политик ответил на вопросы СМИ и граждан во время своей рабочей поездки. Политик признался, что придумал такой механизм поддержки населения как маткапитал для тех семей, которым было тяжело воспитывать двух и более детей.

Был момент, когда совсем было сложно в стране. Но этот институт развивается, мы его совершенствуем, теперь уже за первого ребенка начали платить, и постоянно этот капитал растет. Владимир Путин, президент РФ

Политик обратил внимание россиян на то, что семейный капитал изначально задумывался правительством как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности. В первую очередь речь идет об улучшении жилищных условий. Владимир путин пояснил, что у семей с детьми всегда много потребностей, связанных также с образованием, здоровьем и другими сферами. Однако если власти страны разрешат родителям тратить материнский капитал по самым разным направлениям, то в результате не смогут гарантировать соблюдение интересов несовершеннолетних граждан.

Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года.

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