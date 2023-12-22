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Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года

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Глава РФ рассказал о том, какие темы поднимались во время общения с Антоном Силуановым.

Российский президент рассказал о том, что глава министерства по финансам Антон Силуанов доложил ему об итогах 2023 года Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал глава государства Владимир Путин. Политик ответил на вопросы СМИ и жителей города Анадырь во время своей рабочей поездки на Чукотку. Он пояснил, что согласно данным от профильного ведомства, бюджетная система чувствует себя уверенно.

Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно.

Владимир Путин, президент РФ

Путин против того, чтобы маткапитал можно было тратить на покупку автомобиля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: антон силуанов, владимир путин, минфин, чукотка, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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