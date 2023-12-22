Путин против того, чтобы маткапитал можно было тратить на покупку автомобиля

Глава РФ рассказал о том, что правительство изучит меры поддержки для покупки населением ДФО автомобилей.

Российский президент Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для приобретения автомобиля. Однако глава государства поручит федеральному правительству проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление глава государства в рамках пресс-конференции. Политик ответил на вопросы СМИ и жителей Анадыря во время своей рабочей поездки по Чукотке. Участники встречи попросили лидера страны расширить возможности использования материнского капитала для покупки транспортного средства отечественного производства.

Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что подобная мера поддержки действовала во время пандемии коронавирусной инфекции не только для граждан, но также и для поддержки отечественного автопрома. Сейчас власти считают, что такой механизм востребован у населения.

Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ