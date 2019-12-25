В Петербурге региональный маткапитал могут разрешить тратить на ДМС и платные медуслуги

В Петербурге появятся новые возможности использования средств регионального материнского капитала. Деньги разрешат тратить на ДМС ребёнка и получение ребёнком прочих платных медицинских услуг. Законопроект в первом чтении депутаты ЗакСа приняли 20 сентября.
В законопроект отмечается, что родители смогут выбирать медицинские организации не только на территории Петербурга, но и по всей России.
Региональный материнский капитал в Петербурге выплачивают при рождении или усыновлении третьего ребёнка. В 2023 году он составляет 194 тысячи рублей.
В августе за мошенничество с маткапиталом петербурженку приговорили к условному сроку.
Фото: pxhere
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