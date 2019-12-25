За мошенничество с маткапиталом петербурженку приговорили к условному сроку

Также она должна вернуть 390 тысяч рублей.

Суд приговорил петербурженку к условному сроку за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Следствие установило, что женщина представила в УПФР ложные сведения о направлении средств маткапитала якобы на погашение долга и уплату процентов по фиктивному договору займа, заключенному с кооперативом на строительство жилья.

Как оказалось, петербурженка незаконно обналичила маткапитал и потратила деньги на свои нужды, тем самым причинив ущерб бюджету на сумму более 390 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной лишил её свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Подсудимая также должна вернуть 390 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv