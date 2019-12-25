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За мошенничество с маткапиталом петербурженку приговорили к условному сроку
Сегодня, 16:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За мошенничество с маткапиталом петербурженку приговорили к условному сроку

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Также она должна вернуть 390 тысяч рублей.

Суд приговорил петербурженку к условному сроку за мошенничество с маткапиталом. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Следствие установило, что женщина представила в УПФР ложные сведения о направлении средств маткапитала якобы на погашение долга и уплату процентов по фиктивному договору займа, заключенному с кооперативом на строительство жилья.

Как оказалось, петербурженка незаконно обналичила маткапитал и потратила деньги на свои нужды, тем самым причинив ущерб бюджету на сумму более 390 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной лишил её свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Подсудимая также должна вернуть 390 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: маткапитал, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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