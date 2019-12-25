Семьи столкнулись с отказами в использовании маткапитала для строительства домов на садовых участках

Материнский капитал разрешено использовать для улучшения жилищных условий, в том числе для строительства собственного дома.

Некоторые семьи сталкиваются с отказами при попытке направить материнский капитал на строительство частного дома на садовом участке. Авторы Telegram-канала "Мейстер" связывают ситуацию с расхождениями в формулировках земельного законодательства и сведений, которые содержатся в документах на недвижимость.

Материнский капитал разрешено использовать для улучшения жилищных условий, в том числе для строительства собственного дома. По данным, приведённым в публикации, с 2007 по 2023 год этой возможностью воспользовались более 600 тыс. семей. Однако после изменения законодательства процедура в отдельных случаях стала вызывать затруднения.

Как отмечает "Мейстер", проблема связана с поправками, вступившими в силу в сентябре прошлого года. В законодательных формулировках, касающихся ведения садоводства и огородничества, появилось уточнение "для собственных нужд". При этом в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) назначение участка может быть указано иначе — например, "для ведения садоводства" или "для дачного строительства".

По версии авторов канала, Социальный фонд России при рассмотрении заявлений сопоставляет сведения из ЕГРН с формулировками в законодательстве и в некоторых случаях отказывает в распоряжении средствами из-за несовпадения записей. При этом разные ведомства и специалисты, как говорится в публикации, указывают на необходимость учитывать фактическое назначение участка, а не только буквальные различия в формулировках.

Авторы "Мейстера" полагают, что речь может идти о правовой неопределённости, а не о намеренном ограничении доступа к материнскому капиталу. По их мнению, сотрудники фонда могут опасаться претензий со стороны контролирующих органов при принятии решений в неоднозначных ситуациях.

Учитывая, что проблема привлекла внимание федеральных СМИ, можно надеяться, что ответственные госорганы в скором времени дадут необходимые разъяснения и ситуация разрешится благоприятным для пользователей маткапитала образом. Telegram-канала "Мейстер"

Фото: unsplash (Milivoj Kuhar)