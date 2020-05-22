Срок владения автомобилем растет в Петербурге

По результатам первых девяти месяцев текущего года, наибольшее количество перерегистраций на вторичном рынке происходило с машинами старше 12 лет.

Средний период владения легковыми автомобилями в Петербурге увеличился до 5-6 лет из-за высоких цен, согласно данным компании "Автомаркетолог", цитируемым изданием "Деловой Петербург".

По результатам первых девяти месяцев текущего года, наибольшее количество перерегистраций на вторичном рынке происходило с машинами старше 12 лет. Число перепродаж легковых автомобилей возрастом до 3 лет снизилось на треть (34%) и составило около 8000 единиц.

Доля автомобилей с пробегом младше 3 лет в общем объеме рынка сократилась с 9% до 6%. Наиболее популярными марками в данном сегменте стали отечественная Lada, а также китайские Haval, Geely и Chery, и корейский бренд Kia.

Такая же тенденция наблюдается и в масштабах всей страны. Эксперты связывают это с высокими ценами на новые автомобили: средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России по состоянию на сентябрь составляла 1,475 миллиона рублей, тогда как новая машина стоила в среднем 3,03 миллиона рублей.