Летний турпоток в Петербурге увеличился на 20%

В сравнении с данными статистики прошлого года.

За период с мая по август текущего года в Петербург наведалось на 20% больше туристов, чем за аналогичный период годом ранее. Так, за лето Северную столицу посетили 2,5 млн. гостей, что почти вдвое больше среднего прироста туристов по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Петербург – один из главных туристических центров России. Наш город славится своим гостеприимством. Туристический поток в Северную столицу стабильно растёт. Гости посещают не только традиционные точки притяжения – Эрмитаж, Петергоф, Петропавловскую крепость, но и объекты новой туристской географии. За последние годы мы открыли больше 200 общественных пространств, среди которых как уютные скверы, так и масштабные проекты - такие, как "Остров фортов", созданный по инициативе Президента. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Всего за 9 прошедших в 2024-м году месяцев в город на Неве было совершено более чем 8,7 млн. поездок. По большей части это гости из Московской агломерации, Псковской области, Карелии, Нижнего Новгорода и Краснодара. Беглов также отметил, что большой популярностью город пользуется у семей. Самыми популярными объектами у туристов стали Новая Голландия, Витебский вокзал, Думская башня, Академия Штиглица и Анненкирхе.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге намерены рассмотреть законопроект о туристическом налоге.

Фото: Piter.TV