Зарубежный турпоток в Санкт-Петербург вырос на 46% в 2024 году

Такие данные представили аналитики "Турбарометра Санкт‑Петербурга".

Северная столица демонстрирует значительный рост интереса со стороны иностранных туристов. По данным аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2024 году турпоток вырос на 46% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 839 тысяч человек против 574 тысяч в 2023 году.

Значительный рост отмечен как среди туристов из стран СНГ (увеличение на 23%), так и из стран дальнего зарубежья (почти на 73%).

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что рост показателей въездного туризма свидетельствует об успехе усилий по восстановлению турпотока и активном интересе к Санкт-Петербургу как к привлекательному туристическому направлению. Он отметил, что город последовательно работает над выполнением задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на увеличение экспорта туристических услуг России и рост зарубежного турпотока к 2030 году.

Эксперты отмечают, что на увеличение турпотока также повлияли введение электронной визы с 1 августа 2023 года и запуск безвизового туристического обмена с Китаем и Ираном. Наибольшая доля турпотока приходится на страны Азии (59%), за которыми следуют страны Ближнего Востока (27%). Среди стран СНГ наибольшее количество туристов приехало из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург обогнал Москву по стоимости проживания в дорогих отелях.

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