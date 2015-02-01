Петербург обогнал Москву по стоимости проживания в дорогих отелях

Загруженность гостиниц достигает исторического максимума — 65%, что превосходит доковидные показатели.

Северная столица обогнала Москву по стоимости проживания в элитных отелях. В городе на Неве стоимость ночи в отеле начинается от 41 тысячи рублей. Об этом рассказала Екатерина Ногай, глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.

Средняя стоимость номера в роскошных отелях Москвы составляет 32 тысячи рублей за ночь. В Санкт-Петербурге цены начинаются от 8,4 тысячи рублей за ночь. По сравнению с прошлым годом, стоимость проживания увеличилась на 13%, а заполняемость номеров — на 5%.

Загруженность гостиниц достигает исторического максимума — 65%, что превосходит доковидные показатели, отметила Ногай. Эксперты IBC Real Estate прогнозируют, что средняя прибыль на номер в 2024 году возрастёт на 22% и составит 5,5 тысячи рублей.

Основная часть гостей петербургских отелей — это российские туристы. До пандемии и начала СВО соотношение между российскими и зарубежными туристами было приблизительно одинаковым.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Петербурге намерены открыть пять новых ТЦ.

Фото: roccofortehotels.com