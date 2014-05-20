В 2025 году в Петербурге намерены открыть пять новых ТЦ

Показатель станет рекордным для города за последнее десятилетие.

В 2025 году в Петербурге и его окрестностях запланировано открытие пяти новых торговых центров. Общий объем введённых в эксплуатацию площадей составит 136 тысяч квадратных метров согласно прогнозу аналитиков IBC Real Estate, пишет "Ведомости Северо-Запад".

Руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate в Петербурге Дмитрий Садовников отметил, что такой показатель станет рекордным для города за последнее десятилетие. Он подчеркнул, что впервые с 2014 года удастся преодолеть отметку в 100 тысяч квадратных метров введённой площади.

Садовников также добавил, что в текущем 2024 году не планируется ввод в эксплуатацию ни одного торгового центра, так как сроки запуска некоторых объектов были отложены на следующий год. Последним открытым торговым центром стал "ЭкоПарк" в Мурино, торжественное открытие которого состоялось в декабре 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что мебель и кухонная фурнитура в Петербурге могут подорожать на 10%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)