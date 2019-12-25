Мебель и кухонная фурнитура в Петербурге могут подорожать на 10%

Представители рынка объясняют этот процесс колебаниями курса рубля и возросшими транспортными расходами.

В декабре мебельный рынок Петербурга и других регионов страны может столкнуться с ростом цен до 10%, согласно данным компании Omoikiri, переданным изданием "Деловой Петербург". Ожидается, что следующее увеличение стоимости произойдет уже в январе.

Представители рынка объясняют этот процесс колебаниями курса рубля и возросшими транспортными расходами. По словам генерального директора Omoikiri Павла Кейва, закупка товаров за рубежом сказывается на конечной цене продукции через несколько недель. Первое удорожание ожидается в декабре, дальнейшие изменения будут зависеть от динамики курса валюты.

Помимо влияния валютного фактора, на ценообразование также оказывают воздействие сложности в логистике, возникшие вследствие санкций. Поставка необходимого оборудования и материалов стала сложнее, а привлечение посредников приводит к дополнительным затратам, увеличивая расходы на 2–6%.

По мнению экспертов, наибольший скачок цен стоит ожидать в январе, когда поступят новые партии товара, а текущие запасы будут исчерпаны.

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