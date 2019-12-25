Число вакансий с упоминанием подарков детям сотрудников выросло на 81%

Аналитики также создали рейтинг популярных профессий, в вакансиях которых работодатели часто упоминают бонусы для детей сотрудников.

Перед новогодними праздниками аналитики Авито Работы исследовали динамику вакансий, в которых работодатели обещали сотрудникам подарки для их детей. Осенью 2024 года количество таких предложений выросло на 81% по сравнению с прошлым годом.

Исследование показало, что подарки для детей сотрудников чаще всего предлагали работодатели в тяжелой промышленной сфере. Эта отрасль занимает пятую позицию (21,4%) среди всех вакансий, содержащих информацию о таком бонусе. Помимо бонусов, компании в этой сфере предлагают кандидатам зарплату на уровне 131 649 рублей в месяц.

Сфера розничной и оптовой торговли заняла второе место в рейтинге с долей 10,8% от всех вакансий, где упоминается подарок для детей сотрудников. Средняя зарплата в этом сегменте составляет 48 259 рублей в месяц, а также предлагает соискателям различные бонусы и социальные льготы.

Третье место заняла строительная индустрия, где доля таких вакансий составила 10,2%. Средняя зарплата для кандидатов в этой сфере достигает 154 238 рублей в месяц. Четвёртая позиция принадлежит логистике и перевозкам, где доля таких объявлений составила 7,8%. Средняя зарплата в этой сфере равна 107 793 рублям в месяц. Пятое место заняла пищевая промышленность, где доля таких вакансий составила 4,6%. Средняя зарплата для новых сотрудников в этой сфере составляет около 126 810 рублей в месяц.

Аналитики также создали рейтинг популярных профессий, в вакансиях которых работодатели часто упоминают бонусы для детей сотрудников. Лидером этого рейтинга стала профессия разнорабочего, которая занимала 5,3% от общего количества вакансий с бонусами. На втором месте оказалась профессия комплектовщика (4,2%), а замыкает тройку лидерства профессия упаковщика (3,5%).

При этом заинтересованность соискателей этими предложениями выросла: число отказов от таких вакансий увеличилось на 77% по сравнению с осенним сезоном 2023 года.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")