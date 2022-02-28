В Петербурге осенью подорожают новые автомобили

В среднем рост составит 15-20%.

С октября 2024 года в автосалонах Петербурга увеличатся цены на новые автомобили. В среднем рост составит 15-20%, пишет 23 августа "РБК Петербург".

Причиной подорожания машин станет повышение ставки утилизационного сбора – налога, который производители и импортеры платят за ввозимые в РФ авто. В настоящее время законопроект повышения ставки находится на рассмотрении правительства страны, однако эксперты уверены в том, что его одобрят.

Цены могут вырасти уже к концу 2024 года, если постановление вступит в силу с 1 октября. Среди ожидаемых последствий могу выделить удорожание импортных машин, рост спроса на подержанные авто, стимулирование локализации, переход потребителей на альтернативные виды транспорта. Кроме этого, снижение спроса на импорт благоприятно скажется на продажах российских автомобилей. Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго"

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