Продажи новых автомобилей в Петербурге подскочили на 12% в I квартале 2026 года

В I квартале 2026 года в Петербурге было продано 13 857 новых легковых автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов, ссылаясь на данные аналитического центра "Автомаркетолог".

Лидером продаж стал китайский бренд Haval, реализовавший 2 430 автомобилей (+23% к прошлому году). Второе место заняла LADA с показателем 1 485 проданных машин (+27%), а третье — Tenet (1 262 автомобиля). В пятерку лидеров также вошли Geely (1 003, +3%) и Belgee (825, +95%).

Во вторую пятерку вошли такие бренды, как Changan, Jetour, Voyah, ГАЗ и Solaris. Для Jetour и Voyah седьмое и восьмое места стали лучшими результатами за все время их присутствия на рынке Петербурга.

