В Петербурге за полгода продажи новых автомобилей выросли на 62%

При этом отмечается, что рынок новых машин все еще не восстановился к показателям до 2022 года.

С начала 2024 года в Петербурге зарегистрировали 34,2 тыс. новых автомобилей, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом пишет издание "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на отчет компании "Автостат инфо".

При этом отмечается, что рынок новых машин все еще не восстановился к показателям до 2022 года. В городе на Неве по итогам полугодия отставание от аналогичного периода 2021 года составило около 29%.

Также продолжает снижаться доля российских автомобилей. В структуре продаж на отечественные марки в этом году пришлось 16% вместо 20% в первом полугодии 2023-го. Лидером стал китайский Haval – было зарегистрировано 4,9 тыс. машин. Следующими идут "АвтоВАЗ" – 4,7 тыс., Geely – 4,2 тыс., Chery – 3,6 тыс., Changan – 2,7 тыс., Exeed – 1,6 тыс., Omoda – 1,2 тыс., Tank – 1 тыс., Jetour – 952, Belgee – 850 авто.

Ранее эксперт объяснил, как выбрать автомобиль напрокат в отпуске.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)