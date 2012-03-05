Эксперт объяснил, как выбрать автомобиль напрокат в отпуске

Петербуржцам рассказали, сколько стоит аренда автомобиля летом 2024 года.

Началось время летних отпусков. В связи с закрытием многих аэропортов туристы выбирают поездки на автомобилях. В каждом городе работают прокатные компании, предлагающие взять в аренду машину на срок от одного дня до нескольких недель. На портале 110km.ru рассказали, как выбрать прокатную компанию и сколько стоит аренда автомобиля в 2024 году.

Немолодые седаны эконом-класса в Калининграде будут стоить от 1400 рублей в сутки, а в Сочи аренда такой машины обойдется в 2000 рублей в сутки. Новые китайские кроссоверы будут стоить около 3000 рублей в сутки. Полноприводные кроссоверы и внедорожники корейского или японского производства обойдутся путешественникам в Мурманске от 2600 рублей. Такая же машина для поездки на Териберку или полуостров Рыбачий обойдется дороже. Эксперты отмечают, что на стоимость аренды влияет и длина маршрута.

При выборе прокатной компании необходимо обращать внимание на пункты договора аренды. Организация должна предложить прозрачные условия и прописать размер залога. Нужно обращать внимание на франшизу КАСКО и отсутствие скрытых платежей. В Интернете стоит поискать отзывы клиентов, оценить репутацию прокатной компании. Рекомендуется уточнить количество филиалов и пунктов выдачи автомобилей. Значение имеют размер автопарка, разнообразие типов автомобилей и их техническое состояние. При посещении компании по аренде авто нужно обращать внимание на презентабельность офиса и внешний вид сотрудников. Не стоит упускать из виду факторы – такие, как, например, наличие дополнительного оборудования (детские кресла, навигатор, багажник на крышу), скидки за долгосрочную аренду.

Рекомендуется уточнить требования к водителю по возрасту и стажу, ограничения по суточному пробегу и по территории эксплуатации, порядок действий в форс-мажорных ситуациях. Обычно водителям передают автомобили с полным баком. Машину нужно вернуть в таком же комплекте.

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