Штрафы за нарушения работы такси введут в Петербурге

Этот законопроект был утвержден городским парламентом в окончательном третьем чтении и отправлен на подпись губернатору.

В закон Петербурга об административных правонарушениях вводится новая статья, которая предусматривает штрафы за нарушения в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Этот законопроект был утвержден городским парламентом в окончательном третьем чтении и отправлен на подпись губернатору.

Статья содержит три пункта. Первый предусматривает штрафы за несоответствие кузова такси утвержденной цветовой гамме. Сумма штрафа может составлять от 3 до 50 тыс. рублей, в зависимости от юридического статуса нарушителя. С прошлого года таксисты обязаны перекрасить свои автомобили в белый цвет с желтой полосой.

Второй пункт предусматривает штрафы за предложение услуг по перевозке пассажиров на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов вне специально оборудованных мест. Сумма штрафа может составлять от 5 до 100 тыс. рублей.

Третий пункт предусматривает штрафы за непредоставление сведений о действующих тарифах. Максимальная сумма штрафа также составит 100 тыс. рублей.

Закон вступит в силу только 1 января 2025 года.

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Фото: Piter.TV