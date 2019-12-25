В Петербурге одобрили штрафы за отказ от оплаты курортного сбора

Как заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, штрафы видятся не как источник доходов бюджета, а как меру стимулирования и инструмент повышения уровня ответственности.

Для туристов, не вносящих курортный сбор, предусмотрен штраф до двух тыс. рублей, а для гостиниц – до 100 тыс. На заседании в среду, 26 июня, ЗакС в третьем чтении принял соответствующий законопроект. 40 депутатов проголосовали "за", в то время как семеро высказались "против".

Председатель ЗакСа Александр Бельский подвел итоги: "Документ принят в целом и направляется на подписание губернатору".

С апреля в Петербурге курортный сбор взимается с более чем тысячи отелей, апартаментов и квартир. Сумма составляет сто рублей в день, за исключением первых суток. Жители города, а также работники, студенты, ветераны, дети и другие льготные категории освобождены от уплаты курортного сбора.

Как заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, штрафы видятся не как источник доходов бюджета, а как меру стимулирования и инструмент повышения уровня ответственности. Цель – не собирать штрафы, а создать ответственный и цивилизованный туристический бизнес.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС утвердил закон об исполнении бюджета за 2023 год.

Фото: Piter.TV