Аналитики выяснили, какие авто с пробегом пользуются популярностью у петербуржцев

В список самых быстро продаваемых автомобилей в Петербурге вошли три модели Ford. Ford Focus III стоимостью 813 тысяч рублей занимает первое место — его снимают с продажи в среднем за 26 дней.

Самыми популярными автомобилями с пробегом в Петербурге являются те, которым от 10 до 15 лет. Петербуржцы чаще всего покупают подержанные иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Авто.ру".

За последние два месяца самыми быстро продаваемыми автомобилями с пробегом стали Opel Astra J и Hyundai Solaris первого поколения. Средняя цена Opel Astra J составляет около 924 тысяч рублей, а Hyundai Solaris первого поколения — 746 тысяч рублей. Их покупают в среднем за 26 дней.

В список самых быстро продаваемых автомобилей в Петербурге вошли три модели Ford. Ford Focus III стоимостью 813 тысяч рублей занимает первое место — его снимают с продажи в среднем за 26 дней. Ford Mondeo IV за 976 тысяч рублей и Ford Focus II за 611 тысяч рублей покупают немного дольше — в среднем за 28 и 29 дней соответственно.

Kia Rio третьего поколения стоимостью 807 тысяч рублей, Nissan Qashqai J10 за 1,1 миллиона рублей, Skoda Octavia A5 за 846 тысяч рублей и Volkswagen Jetta шестого поколения за 960 тысяч рублей продаются в течение месяца. Только одна отечественная модель попала в десятку самых быстро продаваемых автомобилей — Lada Priora за 341 тысячу рублей, которая продаётся в среднем за 32 дня.