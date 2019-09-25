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Автоэксперт Хайцеэр рассказал, сколько лет придется копить на авто класса A
Сегодня, 8:09
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Автоэксперт Хайцеэр рассказал, сколько лет придется копить на авто класса A

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По его словам, такие автомобили пока продаются за 2,5-3 млн рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, сколько лет придется копить на авто класса A. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, копить на машину среднего или ниже среднего класса придется около шести лет. Он подчеркнул, что сейчас автомобили класса А пока продаются за 2,5-3 млн рублей. Хайцеэр добавил, что на рынке есть много бюджетных автомобилей, в том числе китайского производства, с большим количеством опций.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, накопление, цена на автомобили
Категории: Лента новостей, Новости России,

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