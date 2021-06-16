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Эксперт РАН объяснил, почему Трамп заявил о желании поладить с Путиным
Сегодня, 13:26
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Эксперт РАН объяснил, почему Трамп заявил о желании поладить с Путиным

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Эксперт напомнил, что в прошлом попытки улучшить отношения с Россией вылились в две попытки импичмента.

Введущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему бывший президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, у Трампа есть возможность одержать победу на грядущих президентских выборах. При этом Блохин считает, что возможности кандидата в управлении внешней политикой США будут ограничены отношениями с правящими элитами в стране. Также политолог напомнил, что в прошлом попытки улучшить отношения с Россией вылились в две попытки импичмента. Блохин добавил, что у Трампа есть стиль заключать сделки с другими сторонами и доказывать превосходство его решений над решениями прошлого правительства.

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Фото: pxhere.com

Теги: владимир путин, дональд трамп, мнение эксперта, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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