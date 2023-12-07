Техноблогер Петухов посоветовал отложить покупку ноутбука до середины осени

Техноблогер Валентин Петухов посоветовал отложить покупку ноутбука до середины осени. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, нет смысла гнаться за покупкой ноутбука в преддверии учебного года. Петухов отметил, что цены на технику сейчас растут. Техноблогер рекомендует дождаться осенних скидок, когда цены будут максимально низкими перед вторым всплеском подорожания в новогодние праздники.
Ранее экономист Кульбака заявил, что ЦБ повысит ставку до 20% при дальнейшем росте инфляции.
Фото: pxhere.com
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