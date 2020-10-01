Экономист Кульбака заявил, что ЦБ повысит ставку до 20% при дальнейшем росте инфляции

По его словам, россияне начали больше тратить в связи с тем, что в экономику поступает повышенный объем государственных средств.

Экономист Николай Кульбака заявил, что Центробанк повысит ставку до 20% при дальнейшем росте инфляции. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, россияне начали больше тратить в связи с тем, что в экономику поступает повышенный объем государственных средств. При этом эксперт отметил, что объем выпуска товаров остался прежним. Кульбака подчеркнул, что Центробанк продолжит использовать все доступные инструменты для остановки роста цен.

Ранее cиноптик Ильин заявил о потеплении в Москве в середине рабочей недели.

Фото: Piter.tv