Синоптик Ильин заявил о потеплении в Москве в середине рабочей недели

По словам эксперта, начало рабочей недели будет прохладным в связи с влиянием циклона на Урале.

Синоптик Александр Ильин заявил о потеплении в Москве в середине рабочей недели. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, начало рабочей недели будет прохладным в связи с влиянием циклона на Урале. Он подчеркнул, что столицу могут накрыть дождь с грозой. Синоптик добавил, что со среды температура "поползет вверх" до +24 градусов тепла.

Ранее подполковник в отставке Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором.

Фото: Piter.tv