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Подполковник в отставке Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором
Сегодня, 15:16
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Подполковник в отставке Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором

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По словам эксперта, необходимо настроить себя на то, что каждый незнакомый звонок является от врага.

Подполковник спецслужб в отставке и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо настроить себя на то, что каждый незнакомый звонок является от врага. При этом Масалович отметил, что мошенники "одолеть человека в том случае, когда жертва на что-то надеется". Он уточнил, что речь идет о надежде на государство, МВД или родственников.

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Фото: pixabay.com

Теги: игнорирование, мнение эксперта, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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