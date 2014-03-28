Подполковник в отставке Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором

Подполковник спецслужб в отставке и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович посоветовал бороться с телефонными мошенниками игнором. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, необходимо настроить себя на то, что каждый незнакомый звонок является от врага. При этом Масалович отметил, что мошенники "одолеть человека в том случае, когда жертва на что-то надеется". Он уточнил, что речь идет о надежде на государство, МВД или родственников.
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Фото: pixabay.com
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