МВД составило алгоритм действий после общения с телефонными мошенниками

В полиции рассказали, как действовать, если вас обманули.

Столичная полиция составила алгоритм действий россиян после разговора с телефонными мошенниками. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель Управления информации и общественных связей МВД России по столице, полковник российских правоохранительных органов Владимир Васенин. Эксперт заметил, что многие граждане пытаются разговаривать со злоумышленниками, вытаскивать их на какие-то душераздирающие беседы или выстраивать взаимоотношения. Однако основной рекомендацией будет от казаться от продолжения разговора. Когда приходит понимание, что на другом конце телефона мошенник, то следует сразу же положить трубку. Идеальным вариантом будет сразу же заблокировать номер, с которого поступил звонок.

Ни в коем случае не сообщайте никакую информацию, которая к вам поступила в виде СМС-сообщений, кодов, писем. Мошенники только и ждут, пока вы продиктуете так называемый заветный код. Владимир Васенин, полковник МВД

Если у граждан появляются сомнения в чем-то, то будет лучше перезвонить и уточнить самому информацию в той организации, откуда якобы поступил звонок. Владимир Васенин добавил, что при компрометации кредитной или дебетовой карты, банковского счета, необходимо сразу же позвонить в банк и заблокировать финансовые операции по ним для того, чтобы денежные средства не уходили в сторону аферистов. При утрате доступа к "Госуслугам" требуется максимально быстро восстановить доступ. Для примера, отправиться в МФЦ.

Сотрудники знают, как это делать, помогают таким гражданам, и эта практика уже наработана. Владимир Васенин, полковник МВД

В полиции советуют гражданам переписку, номера телефонов, с которых были осуществлены противоправные действия. Эти данные помогут оперативникам в дальнейшей работе.

Я бы хотел, чтобы каждый знал о том, что мошенники дальше будут звонить, менять способы, истории, легенды. Главное - не оставаться одному. Как только вы понимаете, что на вас осуществляется атака со стороны мошенников, подойдите к человеку, который находится рядом. Не переживайте. Помните, что всегда можно положить трубку, спокойно подумать и не оказаться в беде. Владимир Васенин, полковник МВД

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Фото: Piter.tv