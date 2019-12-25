Политолог объяснил, зачем Западу госпереворот в Сербии

Юрий Светов прокомментировал информацию о готовящихся в Сербии массовых беспорядках.

Одним из направлений стратегии Европейского союза является вероятный государственный переворот в Сербии. Такое мнение выразил в интервью журналистам телеканала "360.ru" политолог, журналист Юрий Светов. Эксперт прокомментировал слова президента республики Александра Вучича о том, что Москва ранее предупредила Белград о готовящихся коллективным Западом массовых беспорядках в Сербии.

Переворот в Сербии — это, скажем так, одно из направлений стратегии Евросоюза и НАТО, что все <…> должны быть собраны в одну компанию, под одно руководство. То есть, все должны подчиняться коллективному Брюсселю. Юрий Светов, эксперт

Аналитик добавил, что стратегическая цель ЕС и НАТО заключается в том, чтобы к 2030 году страны западных Балкан, такие, как Армения и Черногория, входили в состав Североатлантического военного блока. На текущий момент Сербия отвечает многим требованиям стран Запада по уровню развития. Однако власти республики не хотят подчиняться общей политике стран Евросоюза. В частности, речь идет об отказе от антироссийского санкционного давления, отказе разрывать с Москвой экономические и энергетические связи, отказ в признании независимости Косова. Юрий Светов полагает, что Запад решил "разобраться с отступниками". Похожая ситуация произошла недавно с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которого попытались убить, а также с руководителем венгерского правительства Виктором Орбаном, которому угрожают тем, что у Будапешта отберут председательство в ЕС, которое он получил согласно их Уставу на полгода. Также Запад угрожает Венгрии исключением из Шенгенской зоны.

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Фото: YouTube / Александар Вучић