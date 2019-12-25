Политолог Светов объяснил, зачем ЕС приостановил принятие Грузии

Он подчеркнул, что таким образом Грузию хотят наказать.

Политолог Юрий Светов объяснил, зачем ЕС приостановил принятие Грузии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, данное решение является формой нажима на власти страны под личным руководством президента Саломе Зурабишвили. Он подчеркнул, что таким образом Грузию хотят наказать. Светов добавил, что все грузинские политики хотят вступления в ЕС и НАТО, но вопрос заключается в цене. Также политолог отметил, что Грузия отказалась от введения санкций против РФ, так как неплохо зарабатывает на сотрудничестве с Москвой.

Ранее глава "Союза пешеходов" назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков.

Фото: Piter.tv