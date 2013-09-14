Глава "Союза пешеходов" назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков

По его словам, заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет.

Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Соколова, заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, однако пока эта работа не привела к успеху. При этом эксперт отметил, что ответственность самокатчиков в случае причинения кому-либо травмы предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом. Он уточнил, что из-за поправок в ПДД виновники аварий становятся "менее виновными". Соколов добавил, что проблему зачастую можно решить только с помощью юриста.

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Фото: Piter.tv