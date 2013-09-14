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Глава "Союза пешеходов" назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков
Сегодня, 13:50
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Глава "Союза пешеходов" назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков

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По его словам, заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет.

Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов назвал большой проблемой безнаказанность самокатчиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Соколова, заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, однако пока эта работа не привела к успеху. При этом эксперт отметил, что ответственность самокатчиков в случае причинения кому-либо травмы предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом. Он уточнил, что из-за поправок в ПДД виновники аварий становятся "менее виновными". Соколов добавил, что проблему зачастую можно решить только с помощью юриста.

Ранее гастроэнтеролог посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню.

Фото: Piter.tv

Теги: нарушение пдд, самокатчики, союз пешеходов, травмы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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