Квартирный пожар на Руставели забрал жизнь мужчины

В Калининском районе днем 17 октября произошел квартирный пожар, в котором погиб человек.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании по адресу: улица Руставели, 10, поступила спасателям в 13:32. В "двушке" площадью 40 "квадратов" полыхала обстановка на 25 "квадратах". Огонь ликвидировали к 14:03.
На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: Piter.TV
