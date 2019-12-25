Квартирный пожар на Руставели забрал жизнь мужчины

В "двушке" площадью 40 "квадратов" полыхала обстановка на 25 "квадратах".

В Калининском районе днем 17 октября произошел квартирный пожар, в котором погиб человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании по адресу: улица Руставели, 10, поступила спасателям в 13:32. В "двушке" площадью 40 "квадратов" полыхала обстановка на 25 "квадратах". Огонь ликвидировали к 14:03.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV