  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Квартирный пожар на Руставели забрал жизнь мужчины
Сегодня, 14:46
165
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Квартирный пожар на Руставели забрал жизнь мужчины

0 0

В "двушке" площадью 40 "квадратов" полыхала обстановка на 25 "квадратах".

В Калининском районе днем 17 октября произошел квартирный пожар, в котором погиб человек. 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании по адресу: улица Руставели, 10, поступила спасателям в 13:32. В "двушке" площадью 40 "квадратов" полыхала обстановка на 25 "квадратах". Огонь ликвидировали к 14:03. 

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе Петербурга спасли 24 человека во время пожара. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица руставели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии