В Кировском районе Петербурга спасли 24 человека во время пожара

Пожар на проспекте Стачек в Петербурге обернулся эвакуацией жильцов.

В Санкт-Петербурге вечером 16 октября произошёл пожар в жилом доме на проспекте Стачек, 73. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, возгорание произошло в двухкомнатной квартире. В одной из комнат площадью 20 кв. метров полностью выгорела обстановка. На место происшествия прибыли пожарные расчёты, которые оперативно приступили к тушению.

Пожар был ликвидирован в 19:04. Из здания эвакуировали 24 человека. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания участвовали 18 сотрудников МЧС и четыре специализированные единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Фото: Piter.TV