Пьяный водитель устроил массовое ДТП на Литейном проспекте
Сегодня, 10:38
В результате ночного происшествия от одной из машин отлетело колесо.

Крупная авария с участием шести автомобилей произошла в ночь на воскресенье на Литейном проспекте. Как пишет 78.ru, водитель белой иномарки, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и спровоцировал столкновение на своей полосе движения.

В машине предполагаемого виновника ДТП находились четыре человека. Водитель был задержан на месте. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также выясняется, что с 2024 года на автомобиле нарушителя многократно фиксировались нарушения ПДД.

Ситуацию на месте ДТП осложнило то, что от одной из легковушек в результате удара отлетело колесо. Проезжая часть усыпана осколками стекол и пластика, повреждено уличное ограждение с цепями. Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия была вызвана пожарная машина. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что с места ДТП в Отрадном госпитализировали подростка в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV

