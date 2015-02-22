Перед судом предстанет петербуржец, который облил экс-возлюбленную бензином и угрожал поджечь

Также мужчина запугал дочь женщины.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В квартире дома 36к4 по улице Пограничника Гарькавого 29 июня мужчина, во время конфликта с бывшей сожительницей, достал из кладовки канистру с бензином, облил вещи, пол и женщину вместе с ее взрослой дочерью. Последних он угрожал поджечь.

Как только обвиняемый услышал, что бывшая позвонила правоохранителям, он взял лейку для цветов и полил водой те места, куда пролил бензин.

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что после поджога пиротехники в банке в Гатчине возбудили еще одно уголовное дело.

Фото: Piter.TV