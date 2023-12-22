Девочку-подростка сбила машина во дворе на Авиаконструкторов

Пострадавшая был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором серьезно пострадала девочка-подросток. Как пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 5 мая.

Автомобиль сбил школьницу во дворе жилого дома №134 по проспекту Авиаконструкторов в Приморском районе. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Согласно правилам дорожного движения, пешеходы имеют право передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части во дворах, однако они не должны создавать препятствия для движения транспорта и самокатов. Родителям напоминают о необходимости проводить беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения, особенно в преддверии длительных летних каникул.

Ранее мы сообщили о том, что на Новочеркасском проспекте столкнулись машина такси и BMW.

Фото: Piter.TV