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В Петербурге водитель заплатит 20 тысяч рублей за сбитую во дворе 9-летнюю самокатчицу
Сегодня, 10:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге водитель заплатит 20 тысяч рублей за сбитую во дворе 9-летнюю самокатчицу

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Суд после обращения районного прокурора взыскал с виновника ДТП в пользу малолетней компенсацию морального вреда.

В Петербурге юная самокатчица, пострадавшая в ДТП, получит компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Кронштадтского района.

Ещё 13 июля 2022 года во дворе дома 2/4 по улице Юрия Инге в Кронштадте водитель автомобиля "ГАЗ" наехал на 9-летнюю самокатчицу. Девочка получила повреждения стопы.

Суд после обращения районного прокурора взыскал с виновника ДТП в пользу малолетней компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

Фото: unsplash

Теги: дтп с самокатом, компенсация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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