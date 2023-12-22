  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День Победы в Петербурге будет солнечно, но ветрено и холодно
Сегодня, 9:02
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В День Победы в Петербурге будет солнечно, но ветрено и холодно

0 0

Столбики термометров в Петербурге покажут +7…+9 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов.

В День Победы, 9 мая, в Петербурге будет солнечно, но ветрено и холодно. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус на портале "Метеовести.РУ".

Сегодня город окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. При переменной области осадков не ожидается, лишь на востоке области пройдет снег. В такой ситуации лучи солнца смогут быстро компенсировать ночные потери тепла, и температура подрастет.

Столбики термометров в Петербурге покажут +7…+9 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 10 мая, пройдут дожди, будет +7…+10 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, погода 9 мая
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии