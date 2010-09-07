Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на 31 декабря

Петербуржцев ждут снежные улицы и морозы до -13 градусов.

По данным синоптика Михаила Леуса, 31 декабря 2025 года Санкт-Петербург встретит жителей снежной и морозной погодой.

Согласно прогнозу, город окажется под влиянием северо-западной периферии циклонического вихря. Ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура составит от -6 до -8 градусов, днем опустится до -7…-9 градусов. В новогоднюю полночь воздух прогреется до -11…-13 градусов.

Атмосферное давление будет низким, около 750 миллиметров ртутного столба, а северо-западный ветер достигнет скорости 4–9 метров в секунду. 1 января синоптик прогнозирует продолжение снегопада и заморозки: ночью до -12…-14 градусов, днем –10…-12 градусов, при слабом северо-западном ветре.

