Скандинавский антициклон обрушит на Петербург морозы ниже нормы

Петербург замерзнет сильнее обычного.

В Санкт-Петербурге ожидается усиление морозов из-за влияния скандинавского антициклона. О погодных изменениях сообщил синоптик Михаил Леус.

В формирование метеорологических условий в Северной столице вмешается гребень морозного скандинавского антициклона. На фоне роста атмосферного давления в облачности начнут появляться прояснения, осадки в виде снега будут постепенно прекращаться. В таких условиях дневная температура воздуха окажется на 8–9 градусов ниже климатической нормы. В Санкт-Петербурге столбики термометров покажут от минус 10 до минус 12 градусов. В Ленинградской области ожидается от минус 10 до минус 15 градусов, на юге региона местами до минус 5 градусов.

Ветер прогнозируется западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше средних значений.

Во вторник существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит минус 14–16 градусов, днем — минус 12–14 градусов.

Фото: Piter.TV