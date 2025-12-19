  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вновь продлили "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 16:35
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вновь продлили "желтый" уровень погодной опасности

0 0

Местами столбики термометра покажут до -20 градусов.

"Желтый" уровень опасности вновь продлен в Петербурге из-за холодной погоды. По данным Росгидрометцентра, с 21:00 6 февраля до 09:00 7 февраля ожидается очень низкая температура воздуха, местами столбики термометра покажут до -20 градусов, предупредили в Смольном. 

Тот же уровень будет действовать до 21:00 7 февраля: ожидаются метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в атмосфере. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Жителям города рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений. 

Пресс-служба городской администрации 

Ранее на Piter.TV: в МЧС петербуржцам напомнили, почему опасно выходить на лед рек и каналов даже в морозы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: морозы, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии