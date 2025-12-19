В Петербурге вновь продлили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности вновь продлен в Петербурге из-за холодной погоды. По данным Росгидрометцентра, с 21:00 6 февраля до 09:00 7 февраля ожидается очень низкая температура воздуха, местами столбики термометра покажут до -20 градусов, предупредили в Смольном.
Тот же уровень будет действовать до 21:00 7 февраля: ожидаются метеоусловия, способствующие скоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Жителям города рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений.
Пресс-служба городской администрации
Фото: Piter.TV
