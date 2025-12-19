В МЧС петербуржцам напомнили, почему опасно выходить на лед рек и каналов даже в морозы

Даже если лед с виду крепкий, в нем могут быть трещины или, например, полынья.

Реки и каналы Петербурга превратились в пешеходную зону. На профилактический рейд 6 февраля вышли специалисты пожарно-спасательного отряда Центрального района, чтобы напомнить о том, что безопасность на льду иллюзорна.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", даже если лед с виду крепкий, в нем могут быть трещины или, например, полынья. Под мостами – самые опасные места. Это не пустые слова: статистика неумолима.

Случаи были. Поисково-спасательная служба уже в ряде случаев спасала детей, в первую очередь, но это было в начале вот этого зимнего периода на внутренних водоемах города, в том числе – на реках Мойке и Фонтанке. Слава Богу, пока без летальных исходов. Административных протоколов не составляется и мер административного воздействия не принимается. Но в усиленном режиме мы все занимаемся профилактической работой с целью предупреждения. Малейшее изменение погоды, первая же оттепель приведет сразу же к таянию льда. Андрей Плыгун, глава пожарно-спасательного отряда Центрального района

Ранее мы рассказывали о том, что депутат предложил внедрить системы против выхода на лед в Петербурге.

Фото: pxhere