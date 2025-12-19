Депутат Цивилев предложил внедрить системы против выхода на лед в Петербурге

В качестве примера актуальной проблемы депутат привел недавнюю акцию хоккейного клуба "Шанхайские драконы", устроивших тренировку на замёрзшей реке Фонтанке возле моста Ломоносова.

Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Петербурга, направил обращение в Главное управление МЧС России по Петербургу и Северо-Западное Управление гидрометеослужбы с предложением внедрения постоянной технологической системы мониторинга безопасности на акваториях города.

Своё обращение парламентарий мотивировал тем, что, несмотря на действующие запреты нахождения на льду, вступившие в силу с 4 декабря, город продолжает сталкиваться с ситуациями, когда горожане и туристы выходят на поверхность замерзающих водоемов, включая реку Нева и её притоки, что находит отражение в публикациях СМИ.

Цивилев выступил с инициативой повысить эффективность регулярного оповещения жителей и гостей города о текущих условиях состояния льда на водах Петербурга, а также рекомендовал установку специализированных автоматических модулей контроля на участках с повышенной активностью отдыха вблизи водной зоны.

В качестве примера актуальной проблемы депутат привел недавнюю акцию хоккейного клуба "Шанхайские драконы", устроивших тренировку на замёрзшей реке Фонтанке возле моста Ломоносова. Несмотря на восторженные отклики зрителей, подобные действия расцениваются депутатом как дополнительные факторы риска и повод задуматься о мерах предотвращения несчастных случаев.

Ранее петербургский депутат выступил против переименования станции метро "Девяткино" в "Комсомольскую".

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга

